Nicole Chávez tachó de ‘mala suerte’ estar rodeada de la familia del “Canelo”.

La hija de Julio César Chávez lamentó que la gente no comparta su ‘humor negro’ y se dijo fiel seguidora del boxeador mexicano.

El pasado fin de semana, Julio César Chávez, quien es considerado uno de los mayores ídolos del boxeo mexicano, vivió una noche muy especial, pues volvió a subirse al ring en una última pelea de exhibición ante el Macho Camacho Jr. en el Estadio Jalisco.

Al evento, también asistió Saúl “Canelo” Álvarez, quien es actualmente el mejor pugilista mexicano y quién recibió la estafeta de ídolo de manos de JC Chávez.

Pese a la noche tan emotiva que se vivió, uno de los aspectos que se robó la atención fue un video que se viralizó en el que se ve a la hija del campeón mexicano Nicole Chávez quejándose de que le tocó sentarse junto a la familia del Saúl Álvarez.

“Me tocó, para mi pinch* mala suerte, con toda la familia del Canelo alrededor”, indicó la joven actriz.

Como era de esperarse el video comenzó a circular y hubo muchas críticas para Nicole, pues fue tachada de hipócrita, ya que esa misma noche se tomó varias fotos con el “Canelo”.

El video llamó tanto la atención, que la hija de Julio César Chávez usó sus redes sociales para compartir el video y contar su propia versión de los hechos, para defenderse de los ataques.

"¿Por qué son tan mal ped*? Yo soy fan del Canelo y siempre lo he dicho. Si estoy en un evento de mi familia, claro que era incómodo no estar con gente que nos apoyara, pero en fin de hecho nos terminamos haciendo muy amigos su familia y yo”, dijo.

Cabe destacar que “El inocente”, hermano del actual campeón enfrentó a Omar Chávez, hijo de JC, por lo que Nicole argumentó que fue incómodo ver a su hermano pelear y apoyarlo desde la tribuna sabiendo que la familia del rival estaba a un lado.

Nicole también confesó que esa noche se trataba de un evento familiar y no esperaba que la gente le diera tantas ovaciones a peleadores rivales.

Sin embargo, la también influencer aseguró que al final de la noche terminó siendo muy amiga de la familia del peleador de Guadalajara.

Por otro lado, Nicole también publicó una foto con “Canelo”: “La foto que TODOS quieren y me tiran hate por tener @canelo @jcchavez115 viva México #ops. Me encantaaaaa como no a todos les da mi humor negro, me divierto más yo”.