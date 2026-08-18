José Manuel Figueroa dice que cada vez se parece más a Joan Sebastian, su padre. “Te terminas convirtiendo en lo que más criticabas”
José Manuel Figueroa está de acuerdo con todas las personas que le señalan su parecido con Joan Sebastian. Esto dijo en exclusiva para Venga La Alegría.
En una plática exclusiva para Venga La Alegría, José Manuel Figueroa habla como nunca sobre el parecido que tiene con su papá. “En las arrugas, en la pérdida de cabello...”, dice. También admite: “te terminas convirtiendo en lo que más criticabas de tu padre”.