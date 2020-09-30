Mhoni Vidente deja helados a todos tras predecir una tragedia en la familia del fallecido José José.

Mhoni Vidente sorprendió a propios y extraños con sus predicciones del mes de octubre, ya que adelantó que en la familia del fallecido José José, se suscitará una nueva tragedia.

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La adivina y astróloga, que se ha convertido en una fuente confiable en el medio del espectáculo, reveló que la totalidad de los restos de ‘El Príncipe de la canción’ serán trasladados a la Ciudad de México y descansarán en su actual tumba en el Panteón Francés de la Piedad.

Sin embargo, sorprendió al revelar que esto conllevará que un integrante de su familia pierda la vida en Florida, lugar donde el cantautor murió y en donde actualmente residen su viuda Sara Salazar y su hija menor, Sarita Sosa.

Por fin las cenizas del cantante José José serán juntadas completamente en México. Ya se van a traer la otra parte de las cenizas del cantante, pero después de la muerte de alguien de la familia de José José en Miami. Después de una tragedia, viene una reconciliación

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Cabe recordar que José José falleció el 28 de septiembre de 2019 y tras problemas entre sus familiares, se optó por cremar el cuerpo y mantener una parte de sus restos en Miami y otra en la Ciudad de México.

