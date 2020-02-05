VIDEO: Manuel José opina sobre grabación en la que José José lo tacha de mentiroso por asegurar que es su hijo.

Una vez más, la polémica paternidad del Príncipe de la Canción, José José, con Manuel José sigue en la mira de los medios. Ahora, Brayan Fanier Álvarez Rojas, nombre real del supuesto hijo del cantante mexicano, expresa su sentir con respecto al video que vuelve a circular en redes.

En la grabación, José José declaró sentirse molesto cuando Manuel José niega los resultados de ADN.

Claro que me dolió (el video) porque yo digo '¿por qué él no nos llamó a mi manager y a mí? ¿Por qué no me dijo ‘es verdad que tú estás diciendo esto’?

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El supuesto hijo de José José también dijo sentirse triste, porque nunca pudo aclarar eso con él.

Cuando él muere me quedo yo con ese dolor de que nunca le permitieron estar conmigo para aclarar esas cosas

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Además, Manuel José aprovechó para aclarar si realmente dijo que su supuesto padre había alterado las pruebas de ADN.

Es que esas son algunas mentiras que se han difundido y esa fue la mentira que más me duele que a él le dijeron para que se separara de mí. Le llegaron con ese cuento, con ese chisme y le armaron una conspiración contra mí

Brayan Fanier Álvarez Rojas también respondió a la exesposa de José José, Anel Noreña, pues lo acusó de usar el nombre del Príncipe de la Canción.

Realmente las opiniones de la señora las respeto por su edad pero, no le voy a permitir que me ataquen, me minimicen, y que se metan con mi mamá

AQUÍ EL VIDEO COMPLETO:

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