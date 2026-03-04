Así recordamos a Ana Luisa Peluffo, la actriz del cine de oro mexicano fallecida a los 96 años
Se dio a conocer el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo a los 96 años, destacada actriz de la época de oro del cine mexicano. Su sobrina fue quien compartió la sensible noticia asegurando que pasó sus últimos días en su rancho en Jalisco. Así recordamos a Ana Luisa Peluffo.