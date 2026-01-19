Caso Marianne Gonzaga: continúa la búsqueda de la menor Emma tras activarse Alerta Amber

El caso de Marianne Gonzaga ha generado preocupación luego de que, desde diciembre pasado, no entregara a su hija Emma, situación que llevó a las autoridades a activar la Alerta Amber con el fin de localizar a la menor. José Said, padre de la niña, declaró que presuntamente ha recibido amenazas por parte de la nueva pareja de Gonzaga y teme que estas tensiones puedan derivar en un acto de represalia que ponga en riesgo a la menor.