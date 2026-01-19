Caso Marianne Gonzaga: continúa la búsqueda de la menor Emma tras activarse Alerta Amber
La menor no fue entregada en diciembre pasado, lo que derivó en la activación de la Alerta Amber, mientras el padre de la niña expresa preocupación por posibles riesgos a su seguridad.
El caso de Marianne Gonzaga ha generado preocupación luego de que, desde diciembre pasado, no entregara a su hija Emma, situación que llevó a las autoridades a activar la Alerta Amber con el fin de localizar a la menor. José Said, padre de la niña, declaró que presuntamente ha recibido amenazas por parte de la nueva pareja de Gonzaga y teme que estas tensiones puedan derivar en un acto de represalia que ponga en riesgo a la menor.