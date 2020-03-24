J Balvin cumplió su sueño de estar en el Super Bowl; también habla sobre la depresión que ha sufrido.

J Balvin es un reguetonero colombiano que desde muy pequeño soñó con convertirse en lo que actualmente es, pero asegura que tuvo que perseguirlo, un esfuerzo que es evidente ya que se ha convertido en uno de los pocos artistas que ha tenido la oportunidad de pisar el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl al lado de Shakira, Jennifer Lopez y Bad Bunny.

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Él asegura que sería mentira decir que él nunca espero eso, pues dice que lo esperó y lo soñó; aunque pareciera imposible que en la lista de deseos de J Balvin estaba el ser parte del medio tiempo de uno de los deportes más importantes del mundo.

Incluso la música no era nada más en lo que el colombiano pensaba destacar, pues ama la ropa y el calzado del tipo casual y urbano. En sus planes, también estaba poder hacer sus colaboraciones con grandes marcas.

J Balvin no solamente ha trabajado con grandes mujeres como JLo y Shakira, también ha colaborado con otras mujeres como Rosalía, la brasileña Anitta y Selena Gomez, pues a través de ellas reconoce la fuerza que actualmente tiene el poder femenino.

Por otro lado, no todo ha sido color de rosa ya que el colombiano ha tenido que pasar duros momentos a causa de la depresión y la ansiedad. Asegura que es importante mantener un equilibrio mental, psicológico y emocional de todo para que poder seguir en este camino.

Han sido solo tres momentos que he tenido en mi vida, pero son momentos que se sienten como si fueran años. Al principio fue difícil como entender qué estaba pasando. No sabía ni siquiera qué era, después me di cuenta cuando terminé yendo al psiquiatra y me fui curando y entendí que se necesitan químicos para balancear tus químicos

Invita a todas las personas a dejar el tabú de la salud mental, pues el cerebro al igual que otros órganos también necesita ser tratado y muchas veces, este también puede fallar en cualquier momento de nuestras vidas.

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Fueron 3 episodios en su vida que pasó por estas desagradables vivencias; la primera fue a los 20 años, el segundo como a los 28 y el tercero a la edad de 33 años. Se siente con la responsabilidad social de quitar el mito de las enfermedades mentales que afectan a millones de personas.