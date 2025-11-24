Miss Universo se viste de luto tras el triunfo de Fátima Bosch

En los últimos días, Fátima Bosch se ha encargado de dominar los titulares en las redes, desde que ganó el importante certamen de belleza de Miss Universo 2025, un hecho que sorprendió al público internacional, generando opiniones divididas sobre su gran triunfo.

Sin embargo, después de haber ganado se vistió de luto al confirmarse el terrible fallecimiento de otra importante modelo y personalidad, quien en algún momento se encargó de representar a México en el certamen. Te contamos exactamente de quien se trata?

¿Quién era Erna Martha Bauman?

Erna Martha Bauman, además de ser una importante actriz mexicana dentro de la televisión nacional, en el año de 1956, se encargó de representar al país durante el certamen de Miss Universo, aunque logró llegar a las semifinales, no fue posible obtener el deseado título internacional.

Lamentablemente, se confirmó su fallecimiento el 22 de noviembre, siendo una terrible noticia para todos. Puesto que inició su carrera en las pasarelas y se dio a conocer por ser un icono en el cine de terror, dejando un importante hueco en la farándula.

Una noticia lamentable, considerando que el 21 de noviembre Fátima Bosch se había coronado a nivel internacional como Miss Universo 2025, haciendo que se vista de luto. Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte.

¿Fátima Bosch ya comentó algo al respecto?

Aunque la muerte de la exparticipante de Miss Universo dejó a muchos sorprendidos. Hasta el momento, Fátima Bosch no ha mencionado nada al respecto; solamente en sus redes sociales compartió un comunicado en el que se habla sobre el estado de salud de la representante de Jamaica, quien sigue en el hospital después de sufrir un terrible accidente.

No obstante, la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI) fue el encargado de enaltecer su triste fallecimiento, resaltando su gran carrera y los filmes en los que participó, mientras que varios usuarios han lamentado el terrible deceso, siendo una importante figura dentro del cine mexicano, incluso resaltan todo lo que hizo en el modelaje para llegar al concurso mundial, los internautas se vistieron de luto.