El Pueblo Mágico del Estado de México que tiene los sitios turísticos que más se llenan y hay largas filas, según la IA

Algunos lugares del Estado de México destacan no solo por su belleza y tradiciones, sino también por la gran afluencia de turistas que reciben. Entre ellos, hay un Pueblo Mágico cuyos atractivos principales, como paisajes naturales, lagos y zonas recreativas, se llenan rápidamente, provocando largas filas y mucha actividad, especialmente en fines de semana y temporada alta, de acuerdo a una plataforma de inteligencia artificial (IA).

Según un análisis de la herramienta digital ChatGPT, actualmente Valle de Bravo es el más concurrido, dado que concentra varios de los atractivos más famosos y demandados del estado, tales como:



El Santuario de la Mariposa Monarca (Piedra Herrada): en temporada alta (noviembre–marzo) las filas para entrar pueden ser muy largas.

en temporada alta (noviembre–marzo) las filas para entrar pueden ser muy largas. La Cascada Velo de Novia: suele saturarse los fines de semana y días festivos.

suele saturarse los fines de semana y días festivos. El malecón y el lago: actividades como paseos en lancha o parapente atraen muchísima gente.

actividades como paseos en lancha o parapente atraen muchísima gente. Avándaro: una de las zonas más visitadas por senderistas y turistas.

Por otra parte, la IA destaca que, al estar cerca de Ciudad de México (CDMX) y Toluca, también recibe una cantidad enorme de visitantes cada fin de semana.

¿Qué actividades no puedes dejar de hacer en Valle de Bravo?

Desde el portal México Desconocido dieron a conocer que hay una gran variedad de actividades para todos los gustos, tanto al aire libre como culturales y gastronómicas para realizar en Valle de Bravo, entre las que recomendaron no perderse:



Paseos en lancha por el lago: ideal para relajarse y disfrutar del paisaje rodeado de montañas y bosque.

ideal para relajarse y disfrutar del paisaje rodeado de montañas y bosque. Parapente y ala delta: Valle de Bravo es famoso por sus vuelos desde el Cerro de la Cruz, con vistas espectaculares del lago y el pueblo.

Valle de Bravo es famoso por sus vuelos desde el Cerro de la Cruz, con vistas espectaculares del lago y el pueblo. Paseos a caballo: recorre bosques y caminos rurales con guías locales.

recorre bosques y caminos rurales con guías locales. Deportes acuáticos: kayak, vela, paddleboard y pesca en el lago.