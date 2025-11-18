Este es el mejor hotel de lujo de TODO México para hospedarte y cuánto cuesta una sola noche

Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort, es el mejor hotel de lujo de todo México, que para hospedarte te saldrá un ojo de la cara, pues tan solo una noche llega a costar hasta 3,500 dólares (más de 64 mil pesos) para 2 adultos durante temporada vacacional, específicamente en las fiestas decembrinas, mientras que el de Carlos Rivera en Huamantla es un poco más accesible.

Este hotel se ubica en Los Cabos, Baja California Sur, donde hay una de las playas más paradisiacas del país y se realizan 7 actividades que pocos conocen. Este inmueble es de gran prestigio no solo en México, sino en el mundo, pues ha sido acreedor a diferentes premios por un gran servicio e instalaciones de primer nivel. Estos son los que ganó tan solo en 2023:



Best Wellness Experiences in the World

Best Hotel Amenities in the World

The Very Best Award

Top 100 Suite

Top 50 Wellness Suites

Wellness Travel Awards

Five-Star Hotel

Gold Badge, Best Hotels Ranking.

Las amenidades que ofrece el hotel más lujoso de Todo México

El hotel Las Ventanas al Paraíso ofrecen grandes amenidades y la primera de ellas es que cuentan con traslados privados de ida y vuelta del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo al inmueble. Para obtenerlo, se debe reservar con 72 horas de anticipación. Los costos por este servicio van desde los 180 dólares (3,300 pesos) por trayecto en una Cadillac Escalade, hasta los 220 dólares (4 mil pesos) en grupos de hasta 12 personas.

Las Ventanas al Paraíso ofrece amenidades y programa para huéspedes que no todos pueden ofertar, como lo son servicios especiales y de lujo para niños y mascotas, así como:



Cabañas de lujo en la playa

Yates

Canchas de golf y tenis

Excursiones al desierto,

Cabalgatas

Clases de tequila

Cine en la playa

Servicio de mayordomo personal para cada suite

Artículos de tocador de lujo Bulgari

Acceso al spa y gimnasio, por mencionar algunas.

Cabe destacar que los precios varían dependiendo la temporada, pues si se reserva para estos días el costo es de 1,254 dólares (casi 23 mil pesos), de acuerdo con el portal del hotel. No obstante, llega a alcanzar tarifas de hasta 64 mil pesos por noche durante las vacaciones decembrinas.