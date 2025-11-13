Este es el Pueblo Mágico que tiene la fábrica más grande de esferas de Navidad con los mejores precios

Con la proximidad de las importantes fiestas, son muchos los usuarios que empiezan a adquirir sus esferas de Navidad, artículos decorativos con el que podrán decorar el árbol que tengan en casa u otras secciones de la casa. Pero uno siempre busca artículos que sean de buena calidad y a un precio bajo.

Hay un Pueblo Mágico muy cerca de la CDMX que se destaca por tener la fábrica más grande, donde puedes encontrar todo tipo de esferas con los mejores precios. Para que la conozcas, te detallaremos de qué lugar se trata.

¿Por qué es famoso Chignahuapan?

Chignahuapan es un Pueblo Mágico ubicado en el estado de Puebla, que se destaca por ser un territorio en el que puedes encontrar a todo tipo de artesanos que se dedican a la elaboración de esferas de Navidad. Artículo hecho por mexicanos, contando con todo tipo de diseños y con los mejores precios.

Sin embargo, en el reconocido pueblito, también se destaca por contar con la fábrica más grande, donde puedes encontrar ejemplares desde los 20 pesos hasta los mil 500 pesos. El lugar se llama “El Castillo de la Esfera”. Un local que se destaca por permitir que los usuarios puedan adquirir sus ejemplares favoritos y presenciar todo el proceso de elaboración.

Su sucursal se encuentra en la carretera Chignahuapan-Zacatlán Km 2, en Teoconchila. Sus horarios de servicio son de lunes a domingo, desde las 8 hasta las 20 horas. Puedes obtener un recorrido guiado por sus instalaciones, pero para ello deberás agendar una cita previamente.

¿Qué puedo hacer en Chignahuapan?

Además de poder conocer la fábrica más grande con los mejores precios, puedes darte una caminata por el Pueblo Mágico de Chignahuapan, logrando conocer a otros productores de esferas de Navidad, observando todo tipo de precios disponibles y diseños para decorar tu hogar.

No es lo único que puedes hacer en tu visita. Por lo que se recomienda acudir a los siguientes lugares del destino: