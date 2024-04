Waze: Aprende a usar la app sin conexión a internet.

Como aplicación para celular, Waze es una de las más populares en el tema de orientar y ubicar a los conductores de un automóvil; sin embargo, ¿qué pasa cuando la conexión a internet de tus datos móviles presenta fallas o se terminaron? Pues buenas noticias, porque existe un truco para usarlo en estos casos.

¿Cómo usar Waze sin conexión a internet?

De acuerdo con otros medios de información, la clave de usar Waze sin conexión a internet está en la preparación; es decir, planificar tu ruta desde casa utilizando la aplicación antes de iniciar tu viaje. Más tarde, hay que seleccionar la ruta deseada hasta tu destino.

De igual modo, para usar Waze sin conexión a internet tienes que apagar los datos móviles y el Wi-Fi de tu celular. La idea de esto es que puedes utilizar la ruta previamente seleccionada sin problemas y evitar que la aplicación se conecte a redes públicas, lo que podría alterar la que ya tenías planificada.

Desde luego, considera que una de las desventajas de usar Waze es que no tendrás acceso a información adicional como el estado del tráfico. No obstante, este truco puede sacarte de un apuro emergencia, ya que podrás seguir navegando en esta app sin contratiempos.

¿Cómo funciona la aplicación de Waze?

Si Google Maps no es una opción para ti y tu dispositivo móvil, Waze es la app de navegación y GPS que necesitas instalar para movilizarte en la ciudad. Así que, como has de imaginar, se ha convertido en una de las favoritas de los conductores ya que no solo sirve de guía, sino que informa de los eventos que ocurren en el camino como la presencia de un objeto extraño o un accidente.

Estar al tanto de este tipo de información en tiempo real permite a los usuarios de Waze trasladarse por otras opciones y así evitar los posibles atascos. Por consiguiente, los tiempos de llegada resultan un poco más precisos.

