Conoce la montaña rusa más grande del mundo... fue recientemente demolida

Los parques de diversiones se jactan siempre de tener las atracciones más extremas y locas del mercado, pero la realidad es que ninguna le competía a la montaña rusa más grande del mundo. Durante muchos años fue la más alta y rápida pero en 2025 tuvo que ser demolida. Esto es lo que se sabe de Kingda Ka, la cual se encontraba en Nueva Jersey… Estados Unidos.

¿Cómo era la Kingda Ka, la montaña rusa más grande del mundo?

Esta estructura se encontraba en el Six Flags Great Adventure de Jackson, Nueva Jersey. Su inauguración ocurrió el 21 de mayo de 2005 y de inmediato se convirtió en la más alta y más rápida de todo el mundo. Era el epítome de la adrenalina en lo referente a las montañas rusas, pues logró lo que nadie más ofrecía a nivel global.

Contaba con 139 metros de altura y tenía una caída de 127 metros, situación que le permitía alcanzar una aceleración de 0 a 206 kilómetros por hora en solo 2.3 segundos, lo que realmente era una locura. Fue diseñada por Werner Stengel y construida por Intamin. También contaba con una espiral vertical de 270 grados, que ofrecía una sensación única de ingravidez antes de la caída.

El problema desde sus inicios es que presentó serios retos de mantenimiento y desafíos operativos debido a su complejidad técnica. Fue por eso que el parque anunció su cierre definitivo en noviembre de 2024, para ser demolida en febrero de 2025. Con esto, la montaña rusa más alta y rápida ya no era la de Nueva Jersey.

¿Actualmente cuál es la montaña rusa más grande del mundo?

Tras el inevitable final que sufrió esta atracción de Jackson, el título de la montaña rusa más alta del mundo pasó al Superman: Escape From Krypton. Se presume que esta atracción ubicada en el Six Flags Magic Mountain de California mide 126 metros y alcanza velocidades de 160 kilómetros por hora… en un lanzamiento hacia atrás. Aunque también se destaca una de España con 112 metros de altura llamada Red Force.