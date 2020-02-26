David Roback, cofundador de Mazzy Star, muere a los 61 años y fans lo recuerdan en redes sociales.

El músico David Roback, quien fuera co-fundador de la banda estadounidense de rock alternativo Mazzy Star, murió a los 61 años por causas aún desconocidas, informó el representante de la banda, noticia que ha conmocionado a los fans, quienes lo recuerdan en redes sociales.

David Roback fue el productor y multiinstrumentista que cofundó Mazzy Star junto a Hope Sandoval, quienes venían desde la banda Opal, que Roback había fundado a mediados de los 80’s y juntos iniciaron con Mazzy Star en 1989.

Murió David Roback, genio a la sombra de Hope Sandoval, adiós Mazzy Star para siempre:( pic.twitter.com/wrRoGNj6gb — Lux_Interior🔪 (@luisfilo) February 26, 2020

El músico creció en Hollywood, California y empezó en la banda llamada Rain Parade con su hermano Steven, con la cual actuaron por primera vez en un escenario en 1982, como una de las bandas con influencias psicodélicas de las guitarras de los 1960's.

Después de su primer disco Rain Parade y la gira, Roback deja la agrupación y a continuación, junto a la bajista de Dream Syndicate Kendra Smith, forma una nueva llamada Clay Allison en 1983. Las grabaciones de ese verano permanecieron inéditas hasta 1989 con la formación de Opal Early Recordings.

Murió David Roback, integrante de Mazzy Star y padre del movimiento Paisley Underground con Rain Parade.



Era un músico único y muy especial✨ pic.twitter.com/VjQHwGSQmh — El Duque (@TheThinWhiteDuh) February 25, 2020

Roback no solo cumplía las funciones de productor, pues también coescribió todas las canciones de Mazzy Star junto a Sandoval. El multiinstrumentista es considerado una figura clave en la escena subterránea de la neo-psicodelia de Los Ángeles Paisley en la década de los 80.

Desde 1988, el cofundador de la banda de shoegaze y dream pop había compartido los escenarios junto a Hope Sandoval, en proyectos como Rain Parade; sin embargo, el músico se había mantenido como parte importante de la escena independiente de la música estadounidense.

En 1990, participó en el lanzamiento del primer albúm de Mazzy Star 'She Hangs Brightly', pero fue hasta 1993, con el estreno de 'So Tonight That I Might See', cuando recibieron el reconocimiento internacional, siendo su mayor éxito la canción 'Fade Into You'.

Descanse en paz David Roback, el co-fundador de Mazzy Star y Opal falleció a los 61 años de edad: https://t.co/MFXrmVCcyc pic.twitter.com/B5K2TKBrAp — FILTER México (@FILTERMexico) February 25, 2020

Hoy los fans del músico y de las agrupaciones en las que estuvo lo recuerdan en redes sociales y lamentan el fallecimiento de quien por muchos años estuvo con una de las bandas referentes de la década de los 90.s

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