La banda de música electrónica, ‘Little Dragon’, se presentará en México. Te revelamos la fecha del concierto.

El cuarteto sueco, Little Dragon ya se prepara para dar un concierto en El Plaza Condesa el próximo 14 de mayo a las 21:00 horas. Como parte del Little Dragon Tour 2020, la banda deleitará a sus fans con los géneros musicales: Electrónica, Tip-hop, Dream pop y Downtempo.



La agrupación compuesta por Yukimi Nagano, Erik Bodin, Fredrik Källgren Wallin y Håkan Wirenstrand, presentará su nuevo disco, New Me Same Us, mismo que saldrá en la primavera.

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Podrás encontrar los boletos a partir del 14 de febrero con un precio de 650 pesos a 920 pesos.

La banda llegó al estrellato por los álbumes: Little Dragon (2007), Machine Dreams (2009), Ritual Union (2011), Nabuma Rubberband (2014) y Season High (2017).

Actualmente, tienen más de 90 mil seguidores en Instagram que disfrutan de sus temas Lover Chanting, Ritual Union, Twice, Klapp Klapp, Pretty Girls y Hold On.

Los comentarios sobre el regreso del grupo musical a México provocó la reacción de los usuarios de las redes sociales:

¡Uy! @LittleDragon en Mexico... Aún recuerdo cuando los vi tocar en un espacio pequeño y como 30 personas lo disfrutabamos

Vendrá ‘Little Dragon’ en mayo. Ya me súper urge tener empleo

Maldita sea, va a venir ‘Little Dragon’, estoy llorando

Acaban de anunciar que viene ‘Little Dragon’ y ese hubiera sido un buen regalo para mi novio, pero me adelanté y ya le compré algo

Qué hermoso no tener que viajar hasta Guadalajara para ver a una de mis bandas favoritas: ‘Little Dragón’

Ya está confirmado ‘Little Dragon’ en México *se hace bolita y llora*

Querido futuro novio: cuando venga ‘Little Dragon’ a México... ¡Llévame! ¡¡¡Plis, plis, plis!!!

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