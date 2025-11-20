Estos son los 5 animes más aterradores que desafían la imaginación y debes ver lejos de los niños

Al hablar de animes, quizás muchas personas piensan que todas las series asiáticas animadas son idénticas. Pero lo cierto es que este género cuenta con un universo de producciones de diversas temáticas y estilos.

Así es como existen series de anime más románticas, fantasiosas, de ciencia ficción o terroríficas. En esta última categoría, se pueden incluir producciones que abordan mundos oscuros que desafían la imaginación. Estos son 5 embajadores del género.

Los 5 animes de terror que no pueden ver los niños

Estas producciones destacan por presentar escenarios de terror y personajes malvados u oscuros. Están disponibles en las plataformas de Crunchyroll y Netflix.



Yami Shibai (Teatro del horror)

Esta serie de terror de 14 temporadas presenta historias cortas que se basan en leyendas urbanas japonesas. Esto significa que cada episodio es independiente. La serie utiliza una animación estilo kamishibai (teatro de papel) y este aspecto es el que le da un toque único y escalofriante. Tiene suspenso y genera miedo por su terror psicológico y gore explícito.

Higurashi no Naku Koro ni (Cuando las cigarras lloran)

Este anime de 3 temporadas fusiona terror psicológico con gore. Así es como se desarrolla una historia aparentemente tranquila en un pueblo rural. Pero allí se esconden secretos aterradores. Cada arco presenta giros inesperados y momentos perturbadores. El clima que se le genera al espectador es de absoluta tensión.



Another

Esta serie de anime de 12 episodios aborda muertes inexplicables y un misterio que se desarrolla lentamente. Esta producción de 2012 es una obra referente del terror sobrenatural y su atmósfera es totalmente oscura y escalofriante.

Tokyo Ghoul (Ghoul de Tokio)

Esta producción japonesa de 3 temporadas fusiona horror, gore y drama psicológico. La trama sigue a Kaneki: un joven que se convierte parcialmente en ghoul y lucha constantemente por sobrevivir en un mundo peligroso y oscuro. No se puede ver con los niños porque contiene escenas de violencia explícita.

Shiki (Espíritu de la muerte)

Esta serie de anime de 1 sola temporada de 22 episodios es sombría y genera tensión y suspenso permanente. La trama aborda un pequeño pueblo donde los residentes se mueren de manera misteriosa. La historia fusiona vampiros y otras criaturas que generan un ambiente espeluznante.