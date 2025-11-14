Tristeza absoluta: el luto que inunda a los fans de los animes ‘One Piece’ y ‘Dragon Ball’

En los últimos años ha crecido el interés mundial por los animes. Basta con apreciar el éxito de algunas películas taquilleras como 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' o 'Chainsaw Man: El arco de Reze'. Este género ha acompañado a muchas generaciones de personas en su infancia y adolescencia.

Así es como los fans de todas las edades de Dragon Ball y One Piece se encuentran conmovidos por la muerte de quien fue uno de los animadores más importantes del estudio Toei Animation: Tatsuya Nagamine. Conoce más acerca del profesional que fue parte del éxito de estas franquicias.

Murió Tatsuya Nagamine, el animador que fue parte del éxito del estudio Toei Animation

Tatsuya Nagamine murió el verano pasado a los 53 años, según confirmó uno de sus allegados a través de redes sociales. Pero la noticia fue a dada a conocer recientemente por deseos de su entorno familiar. Toei Animation fue el estudio que dirigió varias películas de éxito como Dragon Ball Super: Broly y One Piece Film: Z, pero también fue parte de la animación de algunos episodios de la serie Dragon Ball Super.

Los fans de las franquicias reconocen la labor del animador, ya que fue el encargado de cambiar para siempre el anime de One Piece, al presentar una animación completamente nueva para el arco de Wano. Gracias al punto de inflexión que generó Nagamine, los episodios de Egghead fueron un éxito total.

¿Cuál fue el aporte de Tatsuya Nagamine en el mundo del anime?

El animador tuvo una carrera exitosa, ya que participó de varios proyectos exitosos de dicho estudio como Happiness Charge PreCure!, Los Caballeros del Zodiaco Omega, Furesshu Purikyua!, Beet the Vandel Buster e Interlude. Pero los más destacados y exitosos, cuyo furor se extendió a todas partes del mundo, fueron Dragon Ball y One Piece.

De hecho, de la franquicia creada como adaptación del manga de Akira Toriyama, su aporte más significativo fue el de Dragon Ball: Super. Esta película fue dirigida por el animador fallecido y hasta hoy es considerada la mejor pieza cinematográfica del mundo Dragon Ball.