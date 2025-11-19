Dragon Ball abrirá su propio parque temático y enloquece a los fans: ¿desde cuándo estará disponible?

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Tal es así que los fans de la franquicia se mantienen expectantes y atentos a cualquier noticia del proyecto de parque temático que se está llevando a cabo en Arabia Saudita. Esto es lo que se sabe del gran establecimiento que contará con diversas atracciones.

¿Cómo es el parque temático de Dragon Ball en Arabia Saudita?

En marzo de 2024, Qiddiya Investment Company anunció que estaba desarrollando un colosal recinto dedicado a Dragon Ball. Si bien no ha trascendido más información oficial al respecto, lo cierto es que todo parece marchar en tiempos adecuados para su inauguración.

Este parque temático contará con un Shenron (dragón) de 70 metros de altura y un complejo de más de 500.000 metros cuadrados. Además, contará con 7 áreas diferentes que recrean varios escenarios icónicos de la serie original: la Kame House, Capsule Corporation y el planeta de Beerus son algunos de ellos.

El parque será realmente un recorrido de la historia de Dragon Ball desde la primera serie hasta Super. Pero no se descarta que se incluya Daima y el Reino Demoníaco. El sitio de atracciones contará también con una montaña rusa, hoteles y restaurantes.

¿Cuándo es la inauguración del parque temático de Dragon Ball en Arabia Saudita?

La apertura de este parque temático que rinde homenaje al universo de personajes amigos de Goku, está prevista para 2027. Por lo que los fanáticos del anime y el manga deberán esperar más tiempo para destruir este espacio.

Todo parece marchar a la perfección, aunque el parque temático de Dragon Ball recibió comentarios negativos por el mensaje de Kazuhiko Torishima (editor y director del manga). El productor señaló hace algunos años que el proyecto estaba solamente dirigido a las clases altas y dejaba de lado a los niños japoneses de bajos recursos.