El plan de La Patrulla Espiritual para ayudar a Tylor Chase

No solamente fueron sus padres, ni sus ex compañeros de serie para adolescentes los que buscaron ayudarle, sino que ahora desde México buscarán rehabilitar a Tylor Chase. El actor de la serie televisiva que se hizo famoso en redes por vivir en condición de calle podría ser intervenido por la Patrulla Espiritual. Esto es lo que debería ocurrir para que el actor sea internado con esta red de ayuda para adictos.

¿Es cierto que la Patrulla Espiritual internará a Tylor Chase?

En México el Manual de Supervivencia Escolar de Ned fue un programa bastante popular, el cual es recordado por las generaciones que la vieron en televisión, por lo que el caso de uno de los actores de dicha serie causó estragos en semanas pasadas. Y es que se hicieron virales las imágenes que le vieron viviendo en la calle.

Días después su familia indicó que eso era por diferentes circunstancias, que tenían relación con trastornos mentales y su adicción al alcohol y a las drogas. Por ello, entró a escena la Patrulla Espiritual, que declaró en un podcast que ya contactó a la mamá del actor, pues quieren ayudarle en su proceso de rehabilitación.

Así fueron las palabras del titular de dicho proyecto de ayuda contra las adicciones, esto al momento de visitar el podcast de Jonathan Vest G: “Quiero alivianarlo, quiero dejarle caer todos los poderes de la clínica, todo el equipo profesional clínico que tengo, para que (la gente) mire ese poder de tratamiento que tenemos”.

¿La familia de Tylor Chase aceptó la ayuda de la Patrulla Espiritual?

Pese a que Jesús Ignacio Osuna Torres indicó que iniciaron los contactos, no se sabe de algún tipo de permiso especial o aceptación de la propuesta. Y es que el propio Chiquilin (apodo de Jesús Osuna) aceptó que mover a alguien desde los Estados Unidos sería algo difícil de gestionar. “Estamos en contacto con la mamá… para sacarlo. Ese quiero que sea el parteaguas para que vea mucha gente en Estados Unidos, porque esa persona tiene muchos seguidores por su programa”.

Y es que dado el estado mental del actor, donde se tiene confirmada esquizofrenia y trastorno bipolar, los intentos de ayuda han terminado de manera infructuosa.