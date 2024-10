Hombre finge ser guardia de seguridad para ver a Taylor Swift en concierto

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos y causado una revolución con sus fanáticos, pues todos quieren asistir a su más reciente gira, nombrada “The Eras Tour”; sin embargo, no muchos tienen las posibilidades de pagar una entrada e intentan de todo para asistir a los conciertos y estar lo más cerca posible de la famosa cantante.

Liverpool cambiará de nombre a Taylor Town cuando la Gira ‘Eras’ llegue a su ciudad [VIDEO] La cantante de “Cruel Summer”, Taylor Swift, traerá el fenómeno mundial de “The Eras World Tour, a la ciudad del norte de Ingelaterra los días 13, 14 y 15 de junio.

Recientemente, se dio a conocer un caso que, más allá del fanatismo, suena un poco perturbador, pues un joven se metió en serios problemas con tal de conocer a la intérprete de “Love Story”. Ivan Mariotti tenía muchas ganas de asistir al concierto de Taylor Swift el pasado 18 de octubre en el Hard Rock Stadium, de Florida, el joven armó un plan que casi le sale a la perfección, pues se vistió con un uniforme de policia y llevaba una placa en el cuello, con el fin de fingir ser guardia de seguridad de unas chicas para poder entrar al concierto. Un guardia de seguridad totalmente real vio algo sospechoso así que se acercó a Mariotti para preguntarle qué hacía ahí y el hombre respondió que lo habían contratado cuatro mujeres para llevarlas hasta sus asientos dentro del Stadium, pero las mujeres salieron a desmentir esa versión, aclarando que solo lo habían contratado como chofer, no como seguridad.

Ivan Mariotti les dijo a los verdaderos hombres de seguridad del lugar que era alguien con gran poder, para así poder salvarse del bochornoso momento, pero sus palabras no fueron suficientes, pues lo sacaron del lugar para llevarlo al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Ivan quedó bajo la custodia migratoria, ya que es italiano y no tenía cómo comprobar el porqué estaba ahí, pero le dieron la posibilidad de poder salir si pagaba una fianza de 1,500 dólares.

Finalmente, se comprobó que el hombre de 44 años no era un guardia, sino que era un conductor de plataforma de transporte y fue contactado por la tía de las mujeres solo como “conductor”.

¿Qué opinas ante este caso? Realmente el hombre se pudo haber ahorrado unos dólares, pues el boleto para entrar al concierto cuesta menos que la fianza que tiene que pagar.