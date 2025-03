¡Todo sobre Afterlife, lo nuevo de Evanescence en The Devil May Cry!

Se dice por ahí que ‘una gaviota no hace verano’, pero Evanescence está por demostrar justamente lo contrario. Y es que hace apenas un par de días estrenaron un nuevo tema musical, mismo que forma parte del soundtrack de una serie animada. ¿Será que los fans ya pueden emocionarse por lo nuevo de la banda de Arkansas? Te contamos los detalles de “Afterlife”, la carta de presentación en The Devil May Cry.

¿Cómo se llama el nuevo tema de Evanescence en 2025?

Justo después de cuatro años de sequía, Evanescence se vuelve a poner en el mapa del rock gótico y metalero con “Afterlife” un tema creado para la serie animada Devil May Cry. El tema ya está disponible en las plataformas digitales de música y, tan sólo en Spotify, está por rebasar el millón de reproducciones. Pero eso no es todo. En sus redes sociales oficiales, el teaser del anuncio del lanzamiento del tema ya acumula miles de reacciones.

¿A qué suena Afterlife de Evanescence?

El tema compuesto por Amy Lee (front de la banda) y Alex ‘Mako’ Seaver marca el regreso de Evanescence como una de las bandas líderes en el metal gótico. “Afterlife” conserva el sonido característico de la banda estadounidense, con los riffs y los fills dosmileros y la voz que catapultó a Evanescence a lo más alto del rock en los últimos años.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Evanescence?

Amy Lee confirmó para medios internacionales que Evanescence ya trabaja en su nuevo álbum, aunque por el momento no hay una fecha oficial de lanzamiento del nuevo disco. “Estamos muy emocionados de tener música nueva. Este es solo el comienzo; estamos trabajando en muchas canciones para el próximo álbum”, afirmó Amy Lee.

De lo que no nos queda duda es que “Afterlife” nos acerca mucho al sonido actual de Evanescence y como era de esperarse, los fans no podrían estar más emocionados. ¿Será que lo que Evanescence está cocinando logra superar lo logrado en el icónico Fallen del 2003?