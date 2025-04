¿Quién fue el malo? Milli Vanilli, el dueto musical que engañó a todos

Se dice que el primer gran fraude en la historia de la música contemporánea (porque si somos honestos, han existido muchos más) se llama Milli y se apellida Vanilli. La truculenta historia está llena de matices, por lo que señalar a un único culpable sería complicado. Así que aquí te contamos todo lo que sucedió con el dueto Milli Vanilli para que saques tus propias conclusiones.

¿Cómo se formó Milli Vanilli?

Todo comenzó allá por 1988, cuando el productor y compositor alemán Frank Farian hizo un casting para encontrar a integrantes de Milli Vanilli, quienes sólo debían cantar los temas de Farian y hacer un buen performance.

Fue ahí donde conoció a Rob Pilatus (alemán) y a Fab Morvan (francés), dos bailarines quienes se quedaron con el puesto para formar el dueto musical; el único problema fue que no cantaban. Eventualmente, Farian conoció a Brad Howell, John Davis, Charles Shaw, Jodie Rocco y Linda Rocco, quienes sí cantaban pero no tenían un físico de portada de revista.

Entonces nació Milli Vanilli, con dos bailarines que hacían que cantaban y cantantes que no salían en los vídeos y que sólo grababan sus voces. ¿Y qué creen? Fue todo un éxito. Los “títeres” de Farian ganaron un Grammy en 1990 por el tema “Girl You Know it’s True”.

¿Cómo se descubrió el fraude de Milli Vanilli?

Pero la miel y las hojuelas comenzaron a escasear cuando Rob y Fab fueron cuestionados por cantar con un perfecto acento inglés estadounidense, pero hablar con un muy marcado acento alemán. El principio del fin llegó cuando el playback falló durante un programa de televisión.

Se dice que Rob y Fab le pidieron a Frank Farian que los dejara cantar con sus voces, pero el productor se habría negado. También se dice que fue uno de los cantantes (de los que sí cantaban pues) quien le contó la verdad a un periodista; otros aseguran que Farian habría pagado mucho dinero para que ‘el secreto’ no se ventilara, pero la presión hizo lo suyo y todo se supo.

Fue el mismo Frank Farian el que contó la verdad de Milli Vanilli a los medios de comunicación y el Grammy ganado en 1990 por “Girl You Know it’s True”, tendría que ser devuelto. Pero ahí no terminó la cosa. Tiempo después los verdaderos cantantes de Milli Vanilli lanzaron su disco y Rob y Fab lanzaron el suyo. Ninguno de los dos discos pegó.

Seis años después de que Milli Vanilli consiguiera su Grammy, Farian lanzaría un nuevo concepto llamado No Mercy con un hitazo mundialmente famoso: “Where Do You Go”. Y ya que estamos en estos temas, no podríamos dejar de mencionar a Los Fantasmas del Caribe, pero esa es otra historia.

¿Qué fue de Milli Vanilli?

Tras llevar una vida de excesos y vicios, Rob Pilatus falleció en 1998 por sobredosis. Fab no se alejó de los medios, pero tampoco ha conseguido hacer una carrera próspera.