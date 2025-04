¡Filtran imágenes! Así luce el escenario de Lady Gaga para sus conciertos en CDMX

Este fin de semana sucederán los conciertos de Lady Gaga en la CDMX como parte de su tour Viva la Mayhem y como nos lo imaginábamos, todo parece indicar que dará un show similar al que ofreció en Coachella o probablemente mejor. ¡Aquí las imágenes filtradas del escenario montado en el Estadio GNP Seguros!

Así será el escenario de Lady Gaga para sus conciertos en CDMX

Recientemente se han filtrado en redes sociales algunas imágenes que revelan parte del montaje para los conciertos de Lady Gaga este 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros. Los internautas no tardaron en reaccionar y las expectativas se fueron al cielo, pues todo parece indicar que presentará una producción similar a lo que mostró en Coachella 2025, pero es no es lo mejor. Aquí las imágenes filtradas del escenario:

Así luce el escenario completo para los conciertos de Lady Gaga en México. pic.twitter.com/qmlT8zheHg — David;⚡⁷ | MⱯYHEM | 🇦🇱🇦🇹 (@GAGAXBTS) April 25, 2025

La estructura que se ve al fondo de la imagen confirma que Lady Gaga presentaría su show en cinco actos. Recordemos que los shows en solitario suelen durar más que las presentaciones en festivales, por lo que podríamos esperar que el Viva la Mayhem que Lady Gaga presente en el Estadio GNP Seguros, incluya más temas de los que cantó en el reciente festival californiano.

¿Qué va a cantar Lady Gaga en CDMX?

A juzgar por las imágenes que recientemente se han filtrado, podríamos deducir que el setlist de Lady Gaga para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, será el siguiente:

Primer acto: Of Velvet and Vice



Bloody Mary Abracadabra Judas Scheiße Garden of Eden Poker Face

Segundo acto: And She Fell Into a Gothic Dream



Perfect Celebrity Disease Paparazzi Alejandro The Beast

Tercer acto: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name



Killah Zombieboy Die With A Smile How Bad Do U Want Me

Cuarto acto: To Wake Her Is to Lose Her



Shadow Of A Man Born This Way Shallow Vanish Into You

Gran Final: Eternal Aria of the Monster Heart



Bad Romance

¡Ojo! Si todo sucede como lo esperamos, a este setlist tendríamos que sumar algunos temas ‘sorpresa’ por aquello del tiempo extendido por ser show en solitario. Y sí, es muy probable que los shows de Lady Gaga en CDMX superen lo que presentó en Coachella 2025.