¡Mucho Rock! Este es considerado como EL MEJOR Show de Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias de la NFL:

Este jueves 27 de noviembre se está llevando a cabo la tan esperada y tradicional jornada de Día de Acción de Gracias de la NFL, un día bastante especial dentro del deporte pues esta tradición envuelve cientos de hogares y les lleva algunos partidos especiales, y en esta ocasión, el partido inaugural del día entre Leones de Detroit vs Lo Empacadores de Green Bay nos dejó el show de medio tiempo.

Cuando el reloj se detuvo a la mitad del juego miles de fanáticos pudieron ser testigos del espectáculo que Eminem y el legendario guitarrista Jack White (White Stripes) en un show que reunió a lo mejor de dos géneros distintos: el rap y el rock & roll, lo que lo posicionó como uno de los mejores, el cuál hizo recordar al que es considerado como el mejor show de medio tiempo del Día de Acción de Gracias que presentó Creed.

¿Cómo fue el show de medio tiempo del partido de Acción de Gracias de Creed?

Fue el 22 de noviembre del año 2001 que sorpresivamente la banda Creed se presentó durante el Show de Medio Tiempo del Partido de Acción de Gracias que disputaron los Vaqueros de Dallas y los Broncos Denver donde tocaron "Higher", "My Sacrifice" y "Don't Stop Dancing" en la que es considerada como la mejor actuación en este tipo de eventos.

Acróbatas haciendo danza aérea, un coro y bailarines se unieron a la banda en una presentación tanto épica como surrealista que aunque fue controversial, es una de las mejores recordadas por el público por lo que se vivió hace 24 años, si no es que el favorito de muchos fanáticos del futbol americano.

¿Qué opinó el público del Show de Medio Tiempo del partido de Acción de Gracias?

Jack White y Eminem combinaron algunas de sus canciones más emblemáticas como “Till I Collapse” de Eminem o “Hello Operator”, de The White Stripes, siendo uno de los momentos más épicos de este Medio Tiempo.

En seguida las redes sociales reaccionaron y destacaron que este junto al de Creed habían sido unos de los mejores shows de medio tiempo y que incluso era mejores artistas que Bad Bunny, quien se presentará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, por lo que las comparaciones comienzan a impactar en redes.