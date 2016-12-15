Bones: Capítulo 11, Temporada 11 | TV Azteca
Hodgins lleva ocho semanas en rehabilitación por su parálisis y obligado a usar una silla de ruedas
Hodgins lleva ocho semanas en rehabilitación por su parálisis y obligado a usar una silla de ruedas. Con dificultades para adaptarse en el hogar y laboratorio, intenta continuar con su vida como antes lo era, aunque esto provoque muchos problemas con Ángela. Mientras tanto, Brennan y Booth investigan la muerte de un defensor público.
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