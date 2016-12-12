Bones: Capítulo 8, Temporada 11 | TV Azteca

El equipo investiga el asesinato de un periodista político que fue encontrado muerto después de publicar un artículo en el que hablaba sobre corrupción en la NSA.

Debido a la naturaleza de la investigación, la paranoia de Hodgins crece, mientras el equipo se da cuenta de que todos sus movimientos están siendo observados por alguien muy de cerca. Brennan oculta una verdad a Booth, lo que le inquieta. Al final recibirá una grata sorpresa.

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