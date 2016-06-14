Castle: Capítulo 19, Temp. 7 I Series Azteca 7

Un abogado famoso por salir en televisión ha sido asesinado, por lo que se recurre a Castle y Beckett para solucionar el enigma.

Pero este no es el único asunto por el cual debe preocuparse, ya que Castle acepta el reto de la dupla de Esposito y Ryan en el concurso de talentos del departamento de policía.

Por su parte Pitbull, el abogado asesinado, conoce oscuros secretos de una compañía de alquiler de automóviles que ha puesto en riesgo muchas vidas, y ha consigue la manera de demostrarlo, por lo que intenta silenciarlo y mantener oculto este problema por mucho más tiempo.

Descubre qué pasará de lunes a jueves en punto de las 10:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7