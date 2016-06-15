Castle: Capítulo 20, Temp. 7 I Series Azteca 7

Castle, comienza a tener varios sueños relacionados con el periodo en el que estuvo desaparecido, lo que lo lleva a visitar a un especialista para que le ayude a esclarecer sus sueños reales de aquellas pistas ficticias.

Por otro lado, se da cuenta que sus sueños comenzaron a aparecer desde la aparición por televisión de un personaje involucrado, y decide ir tras su rastro.

Castle descubre secretos que ponen en riesgo la vida de otros personajes, mismos que le revelan una gran noticia.

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