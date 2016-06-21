Castle:Capítulo 23, Temp. 7 I Series Azteca 7

En este último capítulo se explica el inicio, la razón por la cual Castle decidió dedicarse a buscar criminales, ya que ese motivo es el mismo crimen que se ha suscitado en la ciudad.

Un asesino oculto tras una máscara ha vuelto desde hace 35 años, mismo que amenazó a Castle cuando era apenas un niño. Intrigado, comienza a investigar cualquier pista que pueda llevarlo al asesino, sin saber que la muerte lo está acechando.

Beckett, deberá tomar una decisión sumamente importante, la cual podría cambiar drásticamente la historia de este grupo de detectives.

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