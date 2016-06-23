Castle: Capítulo 9, Temp. 7 | Series Azteca 7
Beckett decide que es tiempo de mudarse por completo con Castle así que tendrá que despedirse de su departamento. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #CastleA7
El cuerpo de un famoso actor de películas de los años 80’ es encontrado muerto por el empleado de un teatro, este acto provoca un desconcierto en Castle, debido a que es un gran fan de su trabajo. Durante la investigación el equipo se percata de que el actor tenía más de un secreto.
Por otra parte Beckett decide que es tiempo de mudarse por completo con Castle así que tendrá que despedirse de su departamento.
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