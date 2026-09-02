Escándalo en el Real Madrid: arrestan a famoso futbolista por conducir ebrio; esto se sabe

Raúl Asencio, defensa central del Real Madrid, es puesto bajo arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Los hechos sucedieron a mediados del pasado mes de agosto en Gran Canaria, España, de donde es originario, pero no fue hasta ahora que se dio a conocer la noticia. A continuación, todo lo que se sabe sobre su caso: qué sucedió exactamente y cuál será su condena.

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¿Por qué arrestaron a Raúl Asencio del Real Madrid?

De acuerdo con medios locales, el jugador de 23 años fue detenido por agentes de tránsito en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el pasado 16 de agosto, como parte de un operativo de prevención. No obstante, al someterse a la prueba de alcoholemia, el futbolista arrojó 0,90 miligramos por litro de aire respirado, superando el límite legal de 0,25 miligramos por litro. Según establece el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), superar los 0,60 miligramos por litro de aire es considerado un delito penal; por lo que el defensa central se fue a un juicio rápido, mismo en el que ya ha sido condenado.

¿Raúl Asencio irá a prisión? Esta es su condena

La respuesta es no. Raúl Asencio no irá a prisión por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, sí fue condenado a pagar una multa de 14,400 euros (cerca de 300,000 pesos mexicanos); además de que tiene prohibido conducir durante los próximos 8 meses. Durante el juicio rápido, celebrado el pasado 19 de agosto, el deportista se declaró culpable de los hechos y se mostró profundamente arrepentido.

¿Quién es Raúl Asencio?

Oriundo de Las Palmas de Gran Canaria, Raúl Asencio es un futbolista de 23 años que actualmente milita para el Real Madrid de la Primera División en España. Si bien su desempeño en la cancha es destacable, este se ha visto manchado por diversas polémicas, incluido su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y la grabación y difusión de un video íntimo de una menor de edad, caso por el que deberá comparecer ante la justicia en los próximos días. Las audiencias están programadas para el 3, 4 y 7 de septiembre en Gran Canaria.