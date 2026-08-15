Hora EXACTA del Atlante vs. Toluca, para ver el partido de la jornada 4 de la Liga BBVA MX GRATIS por Azteca 7
Oficial, “El Equipo del Pueblo” se enfrentará en la cancha contra los “Diablos Rojos” en un encuentro que promete mucha emoción.
La espera terminó, los clubes de La Liga MX vuelven a enfrentarse en la cancha, previo a regresar a las actividades de la Leagues Cup 2026. En esta ocasión el compromiso es entre Atlante vs. Toluca, ambas escuadras buscarán lo mismo, ¿quién lo logrará?
Atlante vs. Toluca: Fecha y hora exacta para ver el partido de la Jornada 4 de Liga BBVA MX por Azteca 7
“Los Potros de Hierro”, equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera se enfrentará contra “Los Diablos Rojos”, escuadra al mando del argentino Antonio "Turco" Mohamed este sábado 15 de agosto en la cancha del Estadio Banorte. Si bien, el silbatazo sonará en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, la transmisión de Azteca 7 dará inicio desde las 14: 50 horas.
Atlante vs. Toluca: ¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Liga BBVA MX?
El partido Atlante vs. Toluca lo podrás ver gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7, aunque si por alguna razón no cuentas con televisor o simplemente prefieres el streaming, podrás gozar de este partido desde cualquier dispositivo; ya sea celular, tableta o PC a través de nuestro sitio web; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, también puedes descargar alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes.
Liga BBVA MX: Calendario de los partidos de la Jornada 4 del Torneo de Apertura 2026
Si bien, los partidos de la Liga MX se pausaron debido al inicio de la Leagues Cup 2026 (Torneo de fútbol en donde se enfrentan equipos de la MLS (Major League Soccer) y la Liga MX), estos regresan este 15 de agosto y terminarán el próximo 17 de agosto. A continuación te presentamos qué equipos se enfrentarán durante este periodo.
Sábado 15 de agosto
- Atlante vs. Toluca: 17: 00 horas
- Monterrey vs. FC Juárez: 19:00 horas
- Atlas vs. Tigres: 21:10 p.m.
Domingo 16 de agosto
- Pumas vs. Querétaro: 12:00 p.m.
- América vs. Atlético de San Luis: 17:00 horas
- Santos Laguna vs. Chivas: 19:10 horas
- Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 21:00 horas
Lunes 17 de agosto
- Necaxa vs. León: 19:00 horas
- Pachuca vs. Puebla: 21:00 horas