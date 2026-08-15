Canal de TV Abierta para ver HOY sábado 15 de agosto los partidos de la Liga BBVA MX; calendario de partidos que transmitirá Azteca 7

Es oficial, los clubes que forman parte de La Liga MX se han tomado un pequeño descanso de la Leagues Cup 2026 y reanudan sus compromisos pertenecientes a la Jornada 4 del Torneo de Apertura. Es por eso que a continuación te damos todos los detalles sobre la transmisión de partidos que Azteca 7 tiene para ti.

Liga BBVA MX: ¿Qué partidos transmitirá Azteca 7 este 15 de agosto de 2026?

Este sábado 15 de agosto el fútbol mexicano está de regreso con el partido entre Atlante vs. Toluca, el cuál se llevará a cabo en el Estadio Banorte. Si bien el balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, Azteca 7 tiene para ti la transmisión del partido a partir de las 16: 50 horas.

Atlante vs. Toluca: ¿Cómo ver GRATIS y ONLINE el partido de la Liga MX?

El partido Atlante vs. Toluca lo podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7 o bien, si prefieres el streaming lo pdrás ver a través de nuestro sitio web; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, también tendrás la posibilidad de gozar de este encuentro a través de nuestra app TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes, la cual es gratis y compatible con cualquier dispositivo que tengas, solo deberás ingresar a tu tienda de aplicaciones, colocar el nombre de la app y comenzar la descarga. Es importante que sintonices la transmisión a tiempo para no perderte ningún detalle de nuestra previa deportiva.

¿Cuándo vuelven los partidos de la Leagues Cup 2026?

Los partidos entre los clubes de la Major League Soccer (MLS) y La Liga MX se reanudan este próximo 25 de agosto, fecha en que inician los Cuartos de Final. A continuación te compartimos el calendario de las fases de eliminación.