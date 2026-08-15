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Canal de TV Abierta para ver HOY sábado 15 de agosto los partidos de la Liga BBVA MX; calendario de partidos que transmitirá Azteca 7

Luego de una pausa por el inicio de La Leagues Cup 2026, los partidos de Liga BBVA MX vuelven y aquí te decimos cómo verlos.

Liga BBVA MX Calendario de partidos que transmitirá Azteca 7, el 15 de agosto de 2026.jpg
Liga BBVA MX Calendario de partidos que transmitirá Azteca 7, el 15 de agosto de 2026|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, los clubes que forman parte de La Liga MX se han tomado un pequeño descanso de la Leagues Cup 2026 y reanudan sus compromisos pertenecientes a la Jornada 4 del Torneo de Apertura. Es por eso que a continuación te damos todos los detalles sobre la transmisión de partidos que Azteca 7 tiene para ti.

Liga BBVA MX: ¿Qué partidos transmitirá Azteca 7 este 15 de agosto de 2026?

Este sábado 15 de agosto el fútbol mexicano está de regreso con el partido entre Atlante vs. Toluca, el cuál se llevará a cabo en el Estadio Banorte. Si bien el balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, Azteca 7 tiene para ti la transmisión del partido a partir de las 16: 50 horas.

Atlante vs. Toluca: ¿Cómo ver GRATIS y ONLINE el partido de la Liga MX?

El partido Atlante vs. Toluca lo podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7 o bien, si prefieres el streaming lo pdrás ver a través de nuestro sitio web; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, también tendrás la posibilidad de gozar de este encuentro a través de nuestra app TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes, la cual es gratis y compatible con cualquier dispositivo que tengas, solo deberás ingresar a tu tienda de aplicaciones, colocar el nombre de la app y comenzar la descarga. Es importante que sintonices la transmisión a tiempo para no perderte ningún detalle de nuestra previa deportiva.

¿Cuándo vuelven los partidos de la Leagues Cup 2026?

Los partidos entre los clubes de la Major League Soccer (MLS) y La Liga MX se reanudan este próximo 25 de agosto, fecha en que inician los Cuartos de Final. A continuación te compartimos el calendario de las fases de eliminación.

  • Cuartos de Final: Del 25 al 27 de agosto de 2026.
  • Semifinales: 1 y 2 de septiembre de 2026.
  • Partido por el Tercer Lugar y Final: 6 de septiembre de 2026.

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