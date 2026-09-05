La app para ver EN VIVO el Tigres vs. Necaxa, partido de la Liga BBVA MX totalmente gratis

Este sábado el fútbol mexicano estará teniendo uno de los partidos más esperados de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX, pues los Tigres de la UNAL (16°) se estarán midiendo con los Rayos del Necaxa (13°), donde ambos conjuntos buscarán salir de las últimas posiciones de la tabla general.

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Por un lado tendremos a “Factor” quien buscará liderar al conjunto felino en este proceso de reestructura bajo la pizarra de Víctor Manuel Vucetich, aunque el conjunto hidrocálido no pondrá fáciles las cosas pues en los últimos cinco encuentros ambos equipos suman apenas una victoria, por ello, el partido de hoy podría ser el impulso que necesitan para lograr aspirar a entrar a la Liguilla, por lo que lo te contaremos todo lo que debe saber de este para no perderte ningún detalle.

¿En qué aplicación puedo ver gratis el partido de Tigres vs. Necaxa de HOY?

Si eres fiel seguidor de los Tigres o el Necaxa o simplemente disfrutas del balompié mexicano y no te quieres perder ningún detalle de lo que sucede en la flamante Liga BBVA MX, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás seguir este encuentro a través de la app de TV Azteca Deportes.

Es importante que sepas que esta aplicación móvil es completamente gratuita y que la puedes descargar a través de la AppSotre para celulares con sistema operativo iOS y también desde la PlayStore para Android.

¿A qué hora es el partido del Tigres vs. Necaxa de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX?

Este imperdible encuentro se estará llevando a cabo en punto de las 7:00 pm hoy sábado 5 de septiembre, en el Estadio Universitario de la UANL de San Nicolás de los Garza.

Ahora sabes todos los detalles para no perderte ningún momento de este partido donde Tigres buscará salir de los últimos puestos de la tabla contra un siempre complicado Necaxa.