FC Juárez vs. Pachuca: fecha y hora EXACTA del partido de la Liga BBVA MX para ver en Azteca 7
Continúa el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este viernes es el FC Juárez vs. Pachuca de la Jornada 7. Conoce la hora exacta para ver el partido en vivo por Azteca 7.
¡El viernes botanero está de regreso! Este 4 de agosto arranca la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Entre los duelos más esperados está el FC Juárez vs. Pachuca, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez Chihuahua. El partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento del tan esperado encuentro.
También te puede interesar: Luto en la NFL: Exjugador se suicida a los 40 años y deja perturbador mensaje en sus redes sociales; “Hay un demonio en mí"
FC Juárez vs Pachuca: hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX en vivo por Azteca 7
El duelo entre FC Juárez vs Pachuca se llevará a cabo la noche de este viernes, 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión de Azteca 7, GRATIS y EN VIVO, arranca a las 8:50 p.m. con una breve previa a cargo de tus comentaristas deportivos.
¿Cómo y dónde ver el FC Juárez vs Pachuca GRATIS y EN VIVO?
No te pierdas el FC Juárez vs. Pachuca completamente gratis y en vivo por la señal de Azteca 7 en TV abierta. Si lo prefieres, también podrás seguir el partido vía streaming y online a través de nuestro sitio web oficial o en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.
¿Qué esperar del FC Juárez vs Pachuca de HOY, 4 de agosto?
El juego de este viernes entre el FC Juárez y Pachuca viene con altas expectativas, pues ningún equipo ha logrado sumar su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura. Por su lado, los Bravos se encuentran en la posición número 18 de la tabla con cero puntos, mientras que los Tuzos están en el 15° lugar con 5 puntos.
Torneo Apertura 2026: Calendario completo de la Jornada 7
Con el duelo entre el FC Juárez y el Pachuca se da por inaugurada la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Aquí te compartimos el calendario completo de partidos:
Viernes, 4 de septiembre
- FC Juárez vs. Pachuca
Sábado, 5 de septiembre
- Atlético San Luis vs. Chivas
- Tigres vs. Necaxa
- Atlas vs. Atlante
Domingo, 6 de septiembre
- Cruz Azul vs. Santos Laguna
Partidos reprogramados:
Jueves, 10 de septiembre
- Pumas vs. León
Martes, 15 de septiembre
- Puebla vs. Toluca
Miércoles, 28 de octubre:
- América vs. Xolos
Sábado, 14 de noviembre
- Querétaro vs. Rayados