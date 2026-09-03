FC Juárez vs. Pachuca: fecha y hora EXACTA del partido de la Liga BBVA MX para ver en Azteca 7

¡El viernes botanero está de regreso! Este 4 de agosto arranca la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Entre los duelos más esperados está el FC Juárez vs. Pachuca, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez Chihuahua. El partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento del tan esperado encuentro.

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FC Juárez vs Pachuca: hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX en vivo por Azteca 7

El duelo entre FC Juárez vs Pachuca se llevará a cabo la noche de este viernes, 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión de Azteca 7, GRATIS y EN VIVO, arranca a las 8:50 p.m. con una breve previa a cargo de tus comentaristas deportivos.

¿Cómo y dónde ver el FC Juárez vs Pachuca GRATIS y EN VIVO?

No te pierdas el FC Juárez vs. Pachuca completamente gratis y en vivo por la señal de Azteca 7 en TV abierta. Si lo prefieres, también podrás seguir el partido vía streaming y online a través de nuestro sitio web oficial o en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Qué esperar del FC Juárez vs Pachuca de HOY, 4 de agosto?

El juego de este viernes entre el FC Juárez y Pachuca viene con altas expectativas, pues ningún equipo ha logrado sumar su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura. Por su lado, los Bravos se encuentran en la posición número 18 de la tabla con cero puntos, mientras que los Tuzos están en el 15° lugar con 5 puntos.

Torneo Apertura 2026: Calendario completo de la Jornada 7

Con el duelo entre el FC Juárez y el Pachuca se da por inaugurada la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Aquí te compartimos el calendario completo de partidos:

Viernes, 4 de septiembre

FC Juárez vs. Pachuca

Sábado, 5 de septiembre

Atlético San Luis vs. Chivas

Tigres vs. Necaxa

Atlas vs. Atlante

Domingo, 6 de septiembre

Cruz Azul vs. Santos Laguna

Partidos reprogramados:

Jueves, 10 de septiembre

Pumas vs. León

Martes, 15 de septiembre

Puebla vs. Toluca

Miércoles, 28 de octubre:

América vs. Xolos

Sábado, 14 de noviembre