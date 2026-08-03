⁠Fecha y hora del Tigres vs. Real Salt Lake, partido de la Leagues Cup, para verlo desde Estados Unidos

La emoción deportiva no se detiene y este martes se vivirá uno de los partidos más esperados de la segunda mitad del año. El encuentro entre Real Salt Lake y Los Tigres, y si no quieres perderte nada de este esperado juego, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Dónde es y a qué hora es el partido entre Tigres y Real Salt Lake?

El equipo Tigres se enfrentará contra el Real Salt Lake dentro de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El esperado encuentro se llevará a cabo este martes 4 de agosto dentro del America First Field de Utah. De acuerdo con lo que se ha mencionado dentro del calendario oficial, se espera que el encuentro comience en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). No obstante, si lo planeas ver desde los Estados Unidos, esto es lo que debes saber:

Usos horarios para no perderte nada del partido entre Tigres y Real Salt Lake:

Horario del Pacífico (PT): Para ciudades como Los Ángeles, Seattle y Las Vegas, el periodo comenzará en punto de las 7:00 pm.

Horario de la Montaña (MT): Para ciudades como Salt Lake City, Denver y Phoenix, el partido se llevará a cabo en punto de las 8:00 pm.

Horario del Centro (CT): Para ciudades como Chicago, Houston y Dallas, el partido se jugará en punto de las 9:00 pm.

Horario del Este (ET): Para ciudades como Miami, Nueva York y Atlanta, el juego comenzará en punto de las 10.00 pm.

¿Qué es la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 es un torneo oficial avalado por la Concacaf, el cual enfrenta a los clubes pertenecientes a la Liga MX de México y la MLS de Estados Unidos y Canadá. Dentro de esta edición, el torneo reúne a 36 equipos. Los juegos se llevarán a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre del año en curso.