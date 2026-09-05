Liga libre para ver EN VIVO el partido de Tigres vs. Necaxa, de la Liga BBVA MX por Azteca 7

Tigres vs. Necaxa se disputarán por la tarde de hoy sábado 5 de septiembre en uno de los encuentros más esperados de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. De acuerdo con lo que se ha declarado de manera oficial, se espera que el encuentro comience en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Si te preguntas cómo poder ver EN VIVO y GRATIS el partido, podrás hacerlo por la señal abierta y digital de Azteca 7, además de poder seguir la disputa por todas las señales de TV Azteca.

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¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido entre Tigres vs. Necaxa por Azteca 7?

Tigres vs. Necaxa: Se enfrentarán este sábado 5 de septiembre en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, si quieres ver el partido totalmente GRATIS y en DIRECTO, puedes seguir la señal abierta de Azteca 7 o por medio de Azteca 7. Además, podrás disfrutar del encuentro en cualquier lugar desde tu dispositivo móvil por medio de nuestras señales digitales oficiales o por la App en VIVO, la cual está disponible tanto para dispositivos iOS y Android.

Para disfrutar del esperado partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 desde la App en VIVO, debes descargar la aplicación y aceptar todos los permisos solicitados. Una vez dentro, será necesario esperar que la transmisión comience y, listo, podrás seguir toda la contienda deportiva. Además, toma en cuenta que también puede seguir la cobertura completa por todas nuestras redes sociales oficiales.

Todo lo que debes saber sobre el encuentro entre Tigres vs. Necaxa

Hasta el momento se ha confirmado que el juego entre Tigres y Necaxa, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, se llevará a cabo el día de hoy sábado 5 de septiembre de manera normal en punto de las 19:00 horas. El juego se disputará dentro del Estadio Universitario (El Volcán) en San Nicolás de los Garza, Nuevo León