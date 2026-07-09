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¿Qué estudió Rafa Márquez para ser director técnico de la Selección Mexicana?

Ya es oficial. Rafa Márquez es el NUEVO director técnico de la Selección Mexicana. Aquí te contamos cómo ha sido su carrera en el mundo del fútbol para convertirse en entrenador.

Rafa Márquez, nuevo DT de la Selección Mexicana
Rafa Márquez se convierte en el nuevo director técnico de la Selección Mexicana | Crédito: Getty Images (MB Media)

Escrito por: Daniela Arvizu

Tras el impecable desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cuadro tricolor tiene NUEVO director técnico: Rafa Márquez. Si bien su rostro es ampliamente conocido en el mundo del fútbol, su proceso de formación para convertirse en entrenador comenzó hace apenas unos años. Aquí te contamos qué estudió el ahora sucesor de Javier “El Vasco” Aguirre.

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¿Quién es Rafa Márquez, el NUEVO director técnico de la Selección Mexicana?

Oriundo de Zamora, Michoacán, Rafa Márquez destaca como uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana. Su carrera en el mundo del fútbol profesional comenzó con el Atlas FC con tan sólo 17 años. Gracias a su gran habilidad en la cancha, dio el salto a Europa, con el AS Mónaco, tres años después de su debut en primera división. Posteriormente, fue fichado por el FC Barcelona por 5 millones de euros, equipo con el que se convirtió en el primer futbolista mexicano en sumar un título de la Champions League en su palmarés.

Tras una década en Europa, Márquez optó por jugar en la MLS con los New York Red Bulls. No obstante, el jugador rescindió su contrato en diciembre de 2012 para regresar a la Liga MX con el Club León. Posteriormente, se fue a Italia para jugar con el Hellas Verona FC y, finalmente, volvió al equipo que lo vio debutar: el Atlas FC, con el que jugó hasta que anunció su retiro del fútbol en el 2018.

¿Qué estudió Rafa Márquez para ser el nuevo DT de la Selección Mexicana?

Una vez que Rafita puso fin a su carrera como futbolista, dio inicio a su faceta como entrenador, misma que comenzó en las fuerzas básicas del Atlas y siguió con la dirección de diversas categorías juveniles en España, incluidos la Real Alcalá Cadete A y el FC Barcelona Atlètic. Para lograrlo, tuvo que estudiar en la Real Federación Española de Fútbol, donde obtuvo la Licencia de UEFA Pro, un requisito indispensable para dirigir equipos de fútbol profesional de máxima categoría en Europa, así como selecciones nacionales.

Gracias a su formación y amplia experiencia como jugador, Márquez se unió a las fuerzas técnicas de Javier Aguirre como asistente de campo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, con la salida de el “Vasco”, el “Kaiser” tiene la misión de revolucionar el fútbol mexicano.

El eterno capitán: así fue la trayectoria de Rafa Márquez como jugador de la Selección Mexicana

Aunado a su trayectoria con diversos clubs en México, Europa y Estados Unidos, Rafa Márquez también fue una figura clave en la Selección Mexicana. Conocido como “el capitán eterno”, Márquez disputó cinco Copas del Mundo: Corea-Japón en 2002, Alemania en 2006, Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018; por lo que su llegada como DT al cuadro tricolor no ha hecho más que elevar las expectativas.

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