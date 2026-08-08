Hora EXACTA de inicio del partido entre el Inter Miami vs. Rayados, de la Leagues Cup 2026, para verlo en Estados Unidos

No cabe duda que el fútbol se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que se está llevando a cabo la Leagues Cup 2026, la cual dió inicio el pasado 04 de agosto, misma que contará con un total de 64 partidos y uno de ellos es el próximo entre el Inter Miami vs. Rayados, es por eso que a continuación te compartimos todos los detalles sobre este duelo en la cancha.

Leagues Cup 2026: Fecha y hora para ver el partido Inter Miami vs. Rayados

Este partido se llevará a cabo en el Nu Stadium de Florida, ubicado en Estados Unidos. Ambas escuadras darán lo mejor en la cancha en cuanto suene el silbatazo. La hora en la que se lleve a cabo este partido, perteneciente a la Jornada 2, será en punto de las 18: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embrago, si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos la hora de la transmisión tomando en cuenta que debido a los husos horarios de cada región, la hora es distinta en cada zona.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 20:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 19:00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 18:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 17:00 horas

¿Cómo llega el Inter Miami y Rayados al partido de la Leagues Cup 2026?

El Inter Miami, club donde debuta Lionel Messi, llega a este compromiso luego de haber ganado cuatro partidos de manera previa y haber quedado empatado en un encuentro. "Las Garzas" vencieron a Atlético de San Luis dejando el marcador 4 a 2 (donde hubo doblete de Messi y anotaciones de Telasco Segovia y Micael), contra Montreal dejaron un resultado 0 a 1, con Chicago Fire quedaron 3 a 2, con Philadelphia Union 6 a 4 y finalmente contra Columbus Crew empataron 2 a 2. Por su parte, Rayados llega a la cancha del Nu Stadium de Florida con dos victorias, un empate y dos derrotas de manera previa ya que perdieron contra Orlando City quedando 1 a 2, ganaron a la escuadra del Atlas 0 a 2, perdieron contra Necaxa quedando 2 a 1 y finalmente ganaron a Santos Laguna dejando como resultado final en el marcador 3-2.

Tanto Inter Miami como Rayados dejarán todo el can cancha para poder obtener la victoria y coronarse como los ganadores de este encuentro, el cuál es decisivo para ambos equipos.