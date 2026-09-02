Calendario COMPLETO de partidos de la Liga BBVA MX que transmitirá Azteca 7 del 1 al 6 de septiembre del 2026

Tras un tenso y sorpresivo cierre del Mercado de Fichajes, estamos listos para una nueva jornada de la siempre emocionante Liga MX, donde poco a poco ya hemos visto quienes son los equipos que han despuntado en este poco más de tercio del certamen, por lo que aquí te contaremos qué equipos podrás seguir a través de la pantalla de Azteca 7.

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Como sabrás, podrás seguir algunos de los MEJORES partidos de la Liga MX como parte de la programación de Azteca 7, donde te aseguramos que de la mano de nuestros expertos, narradores y analistas te llevarás grandes momentos esta Jornada 7 donde por fin regresa el imperdible Viernes Botanero que tantos grandes momentos nos ha regalado.

¿Qué partidos pasarán por Azteca 7 de la Liga MX?

Para esta nueva Jornada del Torneo de Apertura 2026, tendremos algunos de los encuentros más esperados como lo será el de Tigres vs. Necaxa y Juárez vs. Pachuca, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre estos encuentros.



Juárez (18°) vs. Pachuca (15°) - Viernes 04 de septiembre a las 9:00 pm en el Estadio Olímpico Benito Juárez (hora del Centro de México).



Tigres (16°) vs. Necaxa (12°) - Sábado 05 de septiembre a las 7:00 pm en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (hora del Centro de México).

Ahora lo sabes; estos son los dos encuentros del balompié mexicano que no te puedes perder y que estará llegando hasta tu hogar esta semana del 1 al 6 de septiembre.

¿Por qué ver los partidos de la Liga BBVA MX por Azteca 7?

Un largo historial de años han avalado al equipo de Azteca Deportes como los más interesantes de ver a través de la televisión mexicana, por lo que vivir el fútbol por la señal gratuita de Azteca 7 es garantía de pasar buenos momentos de la mano de las icónicas figuras de nuestro periodismo deportivo y demás figuras del entretenimiento y deportes.