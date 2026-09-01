OFICIAL: Tigres vs. Necaxa será transmitido por Azteca 7 totalmente GRATIS, así puedes verlo online

A unos días de que comience la Jornada 7 de la Liga BBVA MX en su Torneo de Apertura 2026, se ha confirmado que Azteca 7 transmitirá uno de sus partidos más emocionantes. Se trata del encuentro Tigres vs. Necaxa, y a continuación te damos todos los detalles para que lo disfrutes totalmente gratis.

Fecha y hora del partido Tigres vs. Necaxa, que transmitirá Azteca 7

Será el sábado 5 de septiembre que se lleve a cabo el partido de Tigres vs. Necaxa, como parte de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX. Se espera que el silbatazo inicial para el encuentro, que tendrá como sede el Estadio Universitario de la UANL (San Nicolás de los Garza, Nuevo León), se dé a las 7:00 P.M.

Dónde ver el partido de Tigres vs. Necaxa, totalmente gratis

Además de poder disfrutar el partido en televisión abierta, por la señal de Azteca 7, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7. También puedes verlo mediante Azteca Deportes o la app TV Azteca En Vivo, hay diferentes opciones para que no te lo pierdas donde quiera que estés.

Como siempre, tendrás acceso a la mejor narración, análisis, comentarios expertos y contenido extra antes y después del partido.

Lo que debes saber antes del partido de Tigres vs. Necaxa

El 30 de agosto concluyó la Jornada 6 de la Liga BBVA MX y el 4 de septiembre comienza la Jornada 7. Para este punto, los 18 equipos de la liga han jugado 6 partidos.

El Club Tigres llegará al encuentro en el lugar número 16 de la Tabla General de Posiciones. Hasta ahora ha ganado un partido, ha empatado 2 y ha perdido 3; lleva 8 goles a favor y 10 en contra.

Por su parte, el Necaxa se encuentra en la posición número 12, con 2 partidos ganados, uno empatado y 3 perdidos; lleva 8 goles a favor y 11 en contra.

En primer lugar se mantiene el Club América, con 5 partidos ganados y uno empatado, además de 12 goles a favor y 2 en contra.

