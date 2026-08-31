Messi se despide de Argentina y famosos y leyendas del futbol reaccionan: estos son los mensajes que recibió

El fin de una era: Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina después de más de 20 años jugando para la Albiceleste. Esto de inmediato ha provocado todo tipo de reacciones de fanáticos e incluso de otros futbolistas, leyendas, artistas y figuras del deporte. El argentino, de 39 años, explicó en un emotivo texto que compartió en redes sociales que tomó la decisión después de la final del Mundial 2026, revelando que está listo para irse y dar paso a las nuevas generaciones de brillar en el deporte.

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¿Qué famosos reaccionaron al retiro de Messi?

Algunas celebridades, tanto del deporte como influencers y actores, no han dudado en pasar a dejar su mensaje de despedida para el capitán. El Loco Bruera agradeció todo el legado del número 10 de la selección de Argentina. Varios reporteros internacionales han pasado a dejar su mensaje celebrando a Messi y recordando la trayectoria del campeón.

¿Qué significa el retiro de Messi para Argentina?

Para los argentinos, el retiro de Messi es una de las noticias más dolorosas del año. El jugador se retira de la Selección como máximo goleador histórico, con 207 partidos y 125 goles. Pero eso no es todo, porque también sale con una colección de títulos que para muchos parece imposible conseguir.

Es por eso que este momento resulta tan emotivo, pues aunque Messi era parte del futbol argentino, muchas personas en el mundo han disfrutado de sus jugadas y excelencia deportiva.