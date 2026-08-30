Hora EXACTA de inicio del Monterrey vs. San Luis, partido de la Liga BBVA MX para ver en Estados Unidos

Este domingo es el día perfecto para quedarse en casa y disfrutar de los mejores partidos de la Liga BBVA MX. No queremos que te pierdas detalles de todo lo que ocurre en el torneo, así que hoy 30 de agosto de 2026 podrás vivir toda la pasión del Torneo de Apertura Monterrey y San Luis. El juego inicia a las 8:10 p.m., hora del centro de México. Si lo estás viendo desde Estados Unidos, te decimos a qué hora lo podrás ver.

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¿A qué hora es Monterrey vs. San Luis en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido de Monterrey vs. San Luis, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 8:10 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 10:10 pm

Hora del Centro (CT): 9:10 pm

Hora de la Montaña (MT): 8:10 pm

Hora del Pacífico (PT): 7:10 pm

Esto es lo que se espera del Monterrey vs. San Luis

Llegó la Jornada 6 de Liga BBVA MX y el Atlético de San Luis sigue en un lugar muy incómodo en el torneo. Hasta ahora, el equipo tiene solamente 3 puntos, ocupando el lugar 16 de la tabla general. No hay duda, los fanáticos están más que preocupados, sobre todo porque hoy se enfrentan al Monterrey, uno de los equipos más fuertes hasta ahora. Esto hace que Rayados tenga un 70 % de probabilidad de victoria frente a su oponente de esta noche. Aunque San Luis solo tiene el 20 % de las probabilidades de ganar, en el deporte siempre todo puede cambiar de un momento a otro.