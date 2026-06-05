Muere legendario piloto, doble campeón de NASCAR y comentarista, a los 93 años

El mundo del automovilismo se encuentra de luto por la muerte de Ned Jarrett, quien fuera doble campeón de la Copa NASCAR durante su carrera como piloto y después se consagrara como comentarista deportivo Tenía 93 años de edad.

El fallecimiento de causas naturales ocurrió el 4 de junio en su casa de Newton, Carolina del Norte (Estados Unidos), según anunció su familia. "Era amigo de todos los que conocía y el campeón de NASCAR más longevo. A decir de todos, una verdadera leyenda", dice el comunicado oficial. "Aunque lloramos su partida, celebramos la destacada vida de un hombre extraordinario y el mejor padre que cualquiera pudo haber deseado".

Quién era Ned Jarrett

Ned Jarrett fue uno de los mayores embajadores del automovilismo durante 6 décadas, según destacó Steve O'Donnell, CEO de NASCAR, tras darse a conocer el deceso. Entró al Salón de la Fama de la organización en 2011 y se mantiene como una de sus figuras más célebres. También se considera que fue uno de los primeros pilotos que tuvo una transición exitosa al volverse comentarista deportivo.

Fue el tercer piloto en ganar al menos 50 carreras de la serie principal de NASCAR, además de que ganó los campeonatos de lo que hoy se conoce como Cup Series en 1961 y 1965. Asimismo, fue dos veces campeón de la categoría Sportsman, en 1957 y 1958.

Durante su carrera de 13 años, Ned Jarrett también consiguió el récord de la mayor diferencia de puntos en la serie principal. En 1998 fue nombrado uno de los mejores 50 pilotos que había tenido NASCAR hasta ese momento. Se retiró del deporte a los 34 años, un año después del mayor accidente en su trayectoria, en el cual se rompió la espalda.

Es el padre de Dale Jarrett, quien también ha tenido una carrera como piloto y comentarista; Dale fue campeón de la Copa NASCAR en 1998.