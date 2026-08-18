¿Qué dijo Santiago Domínguez contra el Cruz Azul Femenil y por qué está causando debate en redes sociales?

Santiago Domínguez, famoso por aparecer en el podcast “Pláticas del Mal”, se ve envuelto en polémica tras una serie de comentarios ofensivos sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil, mismos que derivaron en la respuesta inmediata por parte de la directiva del Club. Aquí te explicamos qué fue lo que sucedió.

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¿Qué dijo Santiago Domínguez sobre las jugadoras del Cruz Azul Femenil?

Todo sucedió tras la derrota del Cruz Azul ante el América de la semana pasada, en la que las jugadoras de la Máquina cayeron 10-0 ante las Águilas, desatando un sinfín de críticas por parte de la afición. Bajo esta línea, Santiago Domínguez se unió a la opinión pública y lanzó toda una serie de insultos y comentarios misóginos de índole sexual sobre las jugadoras del club, en los que aseguró que “deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor [...] en lugar de ser futbolistas”.

Cruz Azul Femenil responde a los comentarios de Santiago Domínguez

Tales declaraciones llegaron hasta la directiva del club, quien los calificó como algo “absolutamente inadmisible”:

"Como institución, analizaremos la manera correspondiente de abordar este asunto y quiero ser muy clara: No normalizaremos ni permaneceremos indiferentes ante expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de nuestras jugadoras”, se lee en un comunicado emitido por la directora deportiva del Cruz Azul Femenil, María Fernanda Pons. “El respeto a nuestras jugadoras no está a discusión".

Una vez que el caso se viralizó, la Liga MX también condenó los comentarios del creador de contenido a través de un contundente comunicado: “El fútbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres. La crítica deportiva tiene un lugar en el fútbol. La violencia y la denigración, no”.

De momento, Santiago Domínguez no ha emitido ninguna disculpa pública ni se ha pronunciado al respecto.