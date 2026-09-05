Hora EXACTA del partido San Luis vs. Chivas de la Liga BBVA MX, para verlo en Estados Unidos

Este sábado 5 de septiembre estaremos por presenciar algunos de los partidos más esperados de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX, pues San Luis se enfrentará a Las Chivas en un encuentro imperdible, que podrás seguir desde varios países, sobre todo Estados Unidos, donde el conjunto de "el Rebaño Sagrado" tiene muchos seguidores.

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En la búsqueda de acercarse a los puestos que den el pase a la Liguilla, el conjunto potosino demostrará su poderío ante un conjunto rojiblanco ligeramente mermado tras la salida de Armando ‘La Hormiga’ González al fútbol europeo, por lo que se espera que sea un encuentro muy parejo.

¿A qué hora puedo ver el partido de San Luis vs. Chivas desde Estados Unidos?

Es importante que sepas que este encuentro se estará llevando en punto de las 5:00 de la hora del centro de México, por lo que estos son los distintos horarios en los que lo puedes ver desde Estados Unidos.

Comprendiendo que este partido será a las 5:00 pm, eso quiere decir que en Estados Unidos será en los siguientes horarios:

Horario del Este a las 7:00 pm

Horario del Centro a las 6:00 pm

Horario de la Montaña a las 5:00 pm

Horario del Pacífico a las 5:00 pm

¿Las Chivas resentirán la baja de Armando ‘La Hormiga’ González?

Si bien, los dirigidos por Gabriel Milito han tenido una gran evolución como equipo, es innegable que la baja de uno de sus goleadores más importantes de los últimos años ha mermado ligeramente la ofensiva del equipo.

Hoy en día Las Chivas se encuentran en la 5ta posición, mientras que Armando ‘La Hormiga’ ha comenzado a deslumbrar en el fútbol de Grecia, pues en su primer partido como titular pudo estrenarse como goleador, lo que ha demostrado la calidad de el mexicano de 23 años.

