Jorge Campos SORPRENDE a Tom Holland con emblemático regalo por el estreno de Spider-Man Brand New Day; esto fue todo lo que le dijo el portero mexicano

Recientemente, comenzó a ser viral un corto video en que se puede ver al icónico portero mexicano Jorge Campos junto a Tom Holland, esto previo a su próxima película Spider-Man: Brand New Day, la cual está pronta a estrenarse. Ante esta situación, el irreverente deportista no sorprendió al actor con buenas palabras y una de sus imperdibles y llamativas camisetas de portero mexicano más irreverente y popular.

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¿Qué fue lo que sucedió entre Jorge Campos y Tom Holland?

Dentro de un corto video, se puede ver al futbolista Jorge Campos deseándole éxito al actor Tom Holland, esto debido a su próxima película a estrenar como Spider-Man (Spider-Man: Brand New Day). Dentro de la corta charla, Campos saluda a Tom de manera amistosa, para señalarle que es fan de Spider-Man, poco antes de mencionar que tenía un regalo para el joven talento y darle uno de sus emblemáticos jerseys de colores llamativos.

¿Cuándo se estrena y de qué trata Spider-Man: Brand New Day?

De manera oficial se ha dado a conocer que Spider-Man: Brand New Day, llegará a cines nacionales este próximo 29 de julio del 2026 con una nueva historia en donde veremos a Peter Parker (Tom Holland) pasar su vida dentro del anonimato después de que toda la humanidad olvidara su identidad durante los sucesos ocurridos en Spider-Man. No Way Home y cómo buscará recobrar a sus amistades y el amor para poder salvar a todos.

Sin lugar a dudas, para los fans del amigable vecino, la llegada de Spider-Man: Brand New Day es una de las más esperadas del año, pues esta se presenta como la apuesta que impulsará a una nueva etapa al cine de superhéroes, esto junto con la llegada de entregas como Avengers. Doomsday, película que se espera en cines mexicanos para el próximo 17 de diciembre del 2026.