KPop Demon Hunters: Los Saja Boys tendrán su primer show completamente en vivo

Hasta el día de hoy, esto parecía imposible, pero finalmente se ha confirmado que los Saja Boys de KPop Demon Hunters tendrán su primer show completamente en vivo en Reino Unido el domingo 6 de septiembre de 2026. Así como lo lees, resulta que Andrew Choi y Neckwav, las voces cantantes de Jinu y Abby, respectivamente, se presentarán una sola noche en el Outernet Live, Londres. Al evento únicamente podrán acudir 2 mil personas donde, además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva inspirada en la exitosa película.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de los Saja Boys?

El espectáculo se realizará el 6 de septiembre en Outernet Live, un recinto ubicado en el corazón de Londres. Este lugar fue elegido, pues cuenta con enormes pantallas para crear una experiencia audiovisual especial antes del concierto.

¿Quiénes estarán en el show de KPop Demon Hunters?

Ese día, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar cantar a Andrew Choi, la voz cantante de Jinu y Neckwav, quien da voz en las canciones a Abby. Cabe señalar que, aunque los Saja Boys son una banda ficticia de cinco integrantes, en esta presentación no estarán todos, pues se enfocarán únicamente en estos dos intérpretes.

¿Qué canciones podrían interpretar los Saja Boys?

No se han hecho públicas las canciones que podrían interpretar ambos cantantes juntos en el escenario. A pesar de eso, las grandes apuestas son “Soda Pop” y “Your Idol”, pues ambas canciones definieron musicalmente a los Saja Boys. Tan fue así que llegaron al Top 5 del Official Singles Chart británico en su momento.

¿Este show significa que habrá una gira mundial?

Tampoco han confirmado que después de esto los cantantes busquen llegar a otros países con las canciones de los Saja Boys. De momento, el evento en Londres será una presentación única. Solo queda esperar la respuesta que tenga el público frente a la presentación para saber si hay interés de verlos más ocasiones.