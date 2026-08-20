Novio de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de la actriz y habla de la investigación

Han pasado ya varios días del lamentable fallecimiento de Hayden Panettiere ocurrido el 16 de agosto en Carolina del Sur y, como bien sabes, hay más preguntas que respuestas en su caso. Finalmente, una de las posibles piezas claves decidió hablar; se trata de Brian Hickerson, novio de la actriz, quien aseguró a través de su abogado que respetará la investigación en curso. Estas declaraciones que surgen este jueves 20 de agosto llegan después de que se confirmara que él se encontraba en la vivienda cuando sucedió. Hasta ahora, las autoridades no han señalado a Hickerson ni a su hermano como sospechosos o personas de interés; además, la policía insiste en asegurar que no hay signos de violencia en el cuerpo.

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¿Qué dijo Brian Hickerson sobre la muerte de Hayden?

La respuesta de Hickerson no fue directa, pues la hizo a través de su abogado, Sloan Ellis. En el comunicado se señala que la muerte de Panettiere continúa bajo investigación y resaltó que es muy importante no interferir con la investigación. El abogado reiteró que la policía no ha encontrado indicios de que un tercero hubiera provocado la muerte de la actriz. Fue por eso que pidió respeto a los seres queridos de Hayden y la relación.

|Crédito: Universal

¿Dónde estaba Brian Hickerson cuando murió Hayden Panettiere?

De acuerdo con un reporte de la policía de Greenville obtenido por ABC News, Hickerson y su hermano Zach se encontraban dentro de la vivienda cuando los servicios de emergencia. Cuando los servicios de emergencia intentaron reanimarla, Hickerson mostró a los agentes que ella está tomando una serie de medicamentos. La policía minutos después reveló que no estaba determinado si la actriz había consumido drogas o alcohol antes de su muerte.