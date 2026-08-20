⁠NUEVO giro en el caso: Esta es la relación de la muerte de Hayden Panettiere y Matthew Perry

El fin de semana pasado se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de la querida actriz, cantante y modelo estadounidense Hayden Panettiere a la edad de 36 años, conmocionando a todos sus fans y a la comunidad de celebridades de Hollywood, siendo una de las figuras más reconocidas desde que era una niña.

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Si bien, el caso se ha visto involucrado en ciertos giros inesperados debido a las circunstancias que han rodeado sus últimos meses, hace unas horas se dio a conocer uno nuevo que ha sembrado mucha incertidumbre por su relación con el actor Matthew Perry, quién falleció en el año de 2023.

¿Qué se sabe del caso de la actriz Hayden Panettiere?

Cuatro días después de que se diera a conocer su fallecimiento, la ABC News ha revelado que la Administración de Control de Drogas (DEA) se ha implicado en el caso, esto debido a que la actriz habría fallecido tras haber mezclado estupefacientes y medicamentos.

Aunque por ahora el reporte toxicológico no se ha hecho oficial, diversos medios apuntan a una posible sobredosis debido a informes que se han filtrado sobre su autopsia y las muestras de peritos realizados en su residencia, así como la llamada al 911 que se obtuvo momentos antes de que la actriz fuera encontrada sin vida.

¿Cuál es la relación de la muerte entre Hayden Panettiere y Matthew Perry?

Con un caso tan impactante como el de Hayden, cabe recordar que la última vez que la DEA se involucró en un caso de investigación debido al consumo de narcóticos fue con el actor Matthew Perry quien falleció el 28 de octubre del 2023 a la edad de 54 años, siendo que su autopsia reveló que la causa de muerte fue debido a efectos de la ketamina.

La muerte del célebre actor de la serie “Friends” dio paso a una línea de investigación donde se encontró como culpables a miembros de una red ilegal de suministro de narcóticos, donde se le dio una condena a la conocida como "Ketamine Queen"; por lo que este caso podría tomar una línea de investigación similar y tener presuntos culpables.

